Liberoquotidiano.it - Mic: 'no comment' e imbarazzo Fdi su nomina Spano, ira Pro Vita 'traditi elettori'

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Con l'ufficializzazione delladi Francescoa nuovo capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli, cresce il malumore all'interno di Fratelli d'Italia. Nel mirino di una frangia del partito il passato di, che nel 2017 sotto il governo Gentiloni lasciò la guida dell'Unar (l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) dopo un servizio de 'Le Iene' che dava conto di un finanziamento di oltre 50mila euro a un'associazione Lgbtq - di cui lo stessosarebbe stato socio - accusata di organizzare serate a sfondo sessuale nei propri circoli. Nessuno, all'interno di Fdi, si espone in chiaro per esternare la propria sorpresa e il proprio malcontento verso il profilo designato da Giuli in sostituzione del capo di gabinetto silurato, Francesco Gilioli. Ma a taccuini chiusi c'è chi non si tira indietro.