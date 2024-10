Meteo Roma del 14-10-2024 ore 19:15 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Meteo venerdì trovato in ascolto qui le previsioni del tempo al nord al mattino multi addensamento in più sulla Liguria con locali più sereno o poco nuvoloso al pomeriggio ancora locali piogge sul friuli-venezia Giulia mento a partire dal nord ovest piogge sulle Alpi occidentali sulla Liguria al centro tempo instabile durante la giornata con pioggia e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio specie sul versante tirrenico fenomeni più sporadici settore Adriatico entrata tempo in miglioramento con ampie schiarite sul versante Adriatico e del sementi bassi su quello tirrenico al sud Al mattino pioggia e temporali sulla campagna e se tu riuscissi dentali di Molise Sardegna variabilità assoluta sulle altre a pomeriggio ancora acquazzoni temporali sulla campagna e zone interne peninsulare Sicilia occidentali milione serata con ampie schiarite su tutti i settori locali addensamenti ... Romadailynews.it - Meteo Roma del 14-10-2024 ore 19:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)venerdì trovato in ascolto qui le previsioni del tempo al nord al mattino multi addensamento in più sulla Liguria con locali più sereno o poco nuvoloso al pomeriggio ancora locali piogge sul friuli-venezia Giulia mento a partire dal nord ovest piogge sulle Alpi occidentali sulla Liguria al centro tempo instabile durante la giornata con pioggia e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio specie sul versante tirrenico fenomeni più sporadici settore Adriatico entrata tempo in miglioramento con ampie schiarite sul versante Adriatico e del sementi bassi su quello tirrenico al sud Al mattino pioggia e temporali sulla campagna e se tu riuscissi dentali di Molise Sardegna variabilità assoluta sulle altre a pomeriggio ancora acquazzoni temporali sulla campagna e zone interne peninsulare Sicilia occidentali milione serata con ampie schiarite su tutti i settori locali addensamenti ...

