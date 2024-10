Lanazione.it - Mercatissimo, il bilancio è positivo. La carica della super folla in centro. Con il dopo-partita è tutto sold out

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Spumeggiante. È stato un finale spumeggiante quello del, la tre giorni dedicata ai sapori che ha preso il via venerdì scorso nel cuore di Arezzo e si è conclusa ieri pomeriggio sotto unasenza eguali, complice anche ladell’Arezzo che poi ha fatto riversare per le strade del corso i tifosi allo stadio (oltre 2 mila). L’obiettivo record è stato raggiunto dicono gli organizzatori e adesso, come ogni anno, è fare di più la prossima edizione. "Non ci si passa", è questo il verdetto unanime dei tanti visitatori che sono arrivati per mangiare un boccone ma che prima di addentare la leccornia hanno dovuto fare slalom tra la gente. Ilpiace e anche quest’anno la conferma lo dicono i fatti e sopratle persone che - al netto di qualche critica, "certo che si spende parecchio" - hanno ormai l’iniziativa sull’agenda quando arriva ottobre.