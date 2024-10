Mamma di 39 anni muore soffocata nel letto-contenitore a casa: trovata dalla figlia 19enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il dramma a Seaham, nella contea inglese di Durham, il 7 giugno scorso. In questo giorni si è aperto il processo per accertare le responsabilità sulla morte di Helen Davey, 39 anni. Fanpage.it - Mamma di 39 anni muore soffocata nel letto-contenitore a casa: trovata dalla figlia 19enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il dramma a Seaham, nella contea inglese di Durham, il 7 giugno scorso. In questo giorni si è aperto il processo per accertare le responsabilità sulla morte di Helen Davey, 39

Monticello - Luca scomparso a 16 anni. L’appello di mamma Carmela : “Scappato in circostanze tragiche” - Al momento però di Luca non è stata riscontrata alcuna traccia. Alle 00:49 è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza fuori casa, mentre percorreva a piedi la Sp 54 in direzione di Cernusco Lombardone e Merate. Le ricerche Inizialmente le ricerche si sono concentrare nella zona del Parco del Curone a Missaglia. (Ilgiorno.it)

“La mamma di Martina - la mia prima figlia - morì a 20 anni per un cancro al cervello. Difficile ricordare quei tempi. L’alcol? Sto provando a liberarmene” : parla Mauro Corona - Difficile ricordare quei tempi. Della sua battaglia, Corona è ben consapevole: “Sto provando a liberarmene. Non trovo giustificazioni e scuse, la colpa è solo mia”, dichiara. Da qui, il via a un racconto ampio e dettagliato sulle difficoltà della vita, le gioie e la lotta alle dipendenze. Con lei esce il Mauro più vero e più dolce”, rivela rivolgendosi a Toffanin. (Ilfattoquotidiano.it)

“Aiuto - si è aperto tutto”. Choc in strada - mamma e figlio di 5 anni inghiottiti in una voragine - I soccorritori hanno prestato le cure sul posto alla donna e a suo figlio, ma non hanno subito gravi ferite, mentre l’auto ha avuto grossi danni. L’ispettorato per le situazioni di emergenza di Bucarest-Ilfov, ha dichiarato: “L’evento ha coinvolto un’auto parcheggiata e un furgone che stava transitando nella zona al momento del danneggiamento della pavimentazione. (Caffeinamagazine.it)