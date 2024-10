Lazio, Gila: che rendimento, valore di mercato raddoppiato (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ultimo giovane ad esplodere della cantera del Real è Mario Gila. Lo spagnolo ha trascorso quattro anni tra Juvenil A e Castilla, esordendo con Ancelotti, finché non ha deciso di andare alla Lazio. Il catalano è andato in Italia per 6 milioni di euro, ma i Blancos hanno mantenuto il 50% dei diritti del giocatore. Ora, complice il suo gran momento di forma, il suo valore di mercato è salito a 13 milioni di euro. In Italia ha un contratto fino al 2027 e la Lazio al momento se lo gode. Lazio, Gila: che rendimento, valore di mercato raddoppiato SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ultimo giovane ad esplodere della cantera del Real è Mario. Lo spagnolo ha trascorso quattro anni tra Juvenil A e Castilla, esordendo con Ancelotti, finché non ha deciso di andare alla. Il catalano è andato in Italia per 6 milioni di euro, ma i Blancos hanno mantenuto il 50% dei diritti del giocatore. Ora, complice il suo gran momento di forma, il suodiè salito a 13 milioni di euro. In Italia ha un contratto fino al 2027 e laal momento se lo gode.: chediSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino Lazio - Gila : «Abbiamo voglia di VINCERE fuori casa. Vi svelo la CHIAVE della partita» - Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato prima della sfida di campionato contro il Torino. PAROLE – «Che Lazio trova il Torino? Trova una Lazio difficile, con tanta voglia di vincere fuori […]. Ecco le sue dichiaraizoni Mario Gila è intervenuto ai microfoni di LSC a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra la sua Lazio e il Torino. (Calcionews24.com)

Lazio - Gila in rampa di lancio : ha i numeri di Calafiori | VIDEO - Mario Gila, difensore spagnolo ex Real Madrid, gioca nella Lazio dal 2022. . E, guardando le sue statistiche, non c'è da stupirsi. . Ecco perché Arrivato in Italia nell'estate 2022, per oltre un anno il difensore spagnolo Mario Gila - ex canterano del Real Madrid - è stato impiegato con il contagocce. (Pianetamilan.it)

Lazio - le pagelle di CM : Gila illude - Tavares rovina tutto all'ultimo - Provedel 6: salva su Colpani nel primo tempo con l`aiuto del palo. Sui due rigori calciati alla perfezione da Gudmundsson non può fare miracoli. Lazzari 6:... (Calciomercato.com)