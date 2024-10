Jannik Sinner si confessa: “Ho perso il sorriso. Problemi nella mia testa” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 2024 è stato un anno di successi straordinari per Jannik Sinner. Ma le parole rilasciate dal nostro campione in conferenza stampa testimoniano anche la fatica provocata dalle difficoltà personali per il caso Clostebol. Una situazione che ha lasciato un segno profondo nel numero uno del tennis mondiale. Dopo aver vinto il suo 17° titolo ATP a Shanghai contro Novak Djokovic e il terzo Master 1000 della stagione, il giovane talento italiano si trova a fare i conti non solo con l’entusiasmo del pubblico, ma anche con le ombre che gravano sulla sua carriera a causa del ricorso presentato dalla Wada, che ai più è apparso ingiusto e strumentale. Sinner con le sue dichiarazioni è stato ancora una volta coraggioso. Il nostro campione ha confessato di vivere una battaglia interna che va avanti da tempo: “Quest’anno è stato durissimo per molti motivi. Thesocialpost.it - Jannik Sinner si confessa: “Ho perso il sorriso. Problemi nella mia testa” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 2024 è stato un anno di successi straordinari per. Ma le parole rilasciate dal nostro campione in conferenza stampa testimoniano anche la fatica provocata dalle difficoltànali per il caso Clostebol. Una situazione che ha lasciato un segno profondo nel numero uno del tennis mondiale. Dopo aver vinto il suo 17° titolo ATP a Shanghai contro Novak Djokovic e il terzo Master 1000 della stagione, il giovane talento italiano si trova a fare i conti non solo con l’entusiasmo del pubblico, ma anche con le ombre che gravano sulla sua carriera a causa del ricorso presentato dalla Wada, che ai più è apparso ingiusto e strumentale.con le sue dichiarazioni è stato ancora una volta coraggioso. Il nostro campione hato di vivere una battaglia interna che va avanti da tempo: “Quest’anno è stato durissimo per molti motivi.

