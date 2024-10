Italia Israele 4-1: Delirio totale degli azzurri in quel di Udine (Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia Israele a Udine, il match valido per la quarta giornata di Nations League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Italia-Israele, valevole per la quarta giornata di Nations League. Italia Israele LIVE CRONACA DEL MATCH FINISCE QUI: Italia Israele 4-1 Due minuti di recupero 81? CAMBIO PER Calcionews24.com - Italia Israele 4-1: Delirio totale degli azzurri in quel di Udine Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024), il match valido per la quarta giornata di Nations League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la quarta giornata di Nations League.LIVE CRONACA DEL MATCH FINISCE QUI:4-1 Due minuti di recupero 81? CAMBIO PER

Udine - il corteo pro-Palestina prima di Italia-Israele - Le immagini del corteo pro-Palestina a Udine prima della partita di calcio Italia-Israele di Nations League. Nel tardo pomeriggio centinaia di manifestanti si sono radunati in piazza della Repubblica e hanno poi marciato per le vie della città, fino a piazza XX Settembre. “Free Free Palestine, from the river to the sea“, tra gli striscioni dei partecipanti. (Lapresse.it)

Italia-Israele - esordio per Daniel Maldini : in campo nel 2° tempo ad Udine - . Al 73? Daniel Maldini ha preso il posto di Giacomo Raspadori e ha fatto il suo esordio in azzurro nel secondo tempo di Italia-Israele, match della quarta giornata del girone 2 di Lega A di Nations League, in programma allo stadio ‘Friuli’ di Udine. Sotto gli occhi di papà Paolo, che nel 1985 esordì in Serie A proprio ad Udine, Maldini si è posizionato nel ruolo che nelle ultime due partite è ... (Sportface.it)

Fischi durante l'inno israeliano in Italia-Israele - la reazione del pubblico di Udine con gli applausi - Fischi contro l'inno Hatikvah prima del calcio di inizio di Italia-Israele: la risposta del pubblico e il punto sulla partita di Nations League. (Notizie.virgilio.it)