Intitolato un giardino all’ex allievo parà ucciso

Pisa, 14 ottobre 2024 – Un giardino (in via di Gello) Intitolato a Emanuele Scieri, l'ex allievo parà 26enne ucciso alla Gamerra nel 1999. Venticinque anni dopo, la città ha abbracciato simbolicamente la famiglia dedicandogli uno spazio vicino alla caserma dove fu trovato morto. All'iniziativa erano presenti, oltre al sindaco di Pisa, Michele Conti, e all'assessore alla partecipazione e ai servizi demografici, Gabriella Porcaro, anche il fratello Francesco e la mamma di Lele, Isabella Guarino. Ma anche i vertici delle forze dell'ordine, compresi quelli dell'esercito. "E' una giornata importantissima - hanno detto i familiari – perché dopo 25 anni ci sentiamo affiancati. Non abbiamo mai avuto conflitti con l'esercito, ma solo con chi non ha tutelato Emanuele, ma oggi siamo felici di questo gesto".

