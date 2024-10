Incidenti sul lavoro quasi 1 150 morti nel 2023 ma il trend cala del -95%

Incidenti sul lavoro, quasi 1.150 morti nel 2023 ma il trend cala del -9,5% (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli infortuni sul lavoro in Italia, denunciati nel 2023 all’Inail, sono stati oltre 590.000. Si tratta di una flessione del -16,1% rispetto ai circa 704.000 Incidenti denunciati nel 2022. 1.147 è il numero degli infortuni mortali sul lavoro: anche in questo caso si è registrato un calo, pari al -9,5% rispetto ai 1.268 del 2022. Quelli già accertati entro il 30 aprile 2024 sono stati 550, pari al 48% delle denunce, di cui oltre la metà (52,2%) “fuori dall’azienda”. Ogni 12 Incidenti mortali sul lavoro, 11 casi riguardano gli uomini e 1 caso riguarda le donne. In Italia si muore ovunque meno sul lavoro, tranne che al Sud (+6,3%). Il perché del calo Sono i dati contenuti nell’ultima Relazione annuale Inail, relativa all’anno 2023, presentata il 16 ottobre dal presidente Fabrizio D’Ascenzo. Restano da definire ancora 29.000 casi in istruttoria. Quifinanza.it - Incidenti sul lavoro, quasi 1.150 morti nel 2023 ma il trend cala del -9,5% Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli infortuni sulin Italia, denunciati nelall’Inail, sono stati oltre 590.000. Si tratta di una flessione del -16,1% rispetto ai circa 704.000denunciati nel 2022. 1.147 è il numero degli infortuni mortali sul: anche in questo caso si è registrato un calo, pari al -9,5% rispetto ai 1.268 del 2022. Quelli già accertati entro il 30 aprile 2024 sono stati 550, pari al 48% delle denunce, di cui oltre la metà (52,2%) “fuori dall’azienda”. Ogni 12mortali sul, 11 casi riguardano gli uomini e 1 caso riguarda le donne. In Italia si muore ovunque meno sul, tranne che al Sud (+6,3%). Il perché del calo Sono i dati contenuti nell’ultima Relazione annuale Inail, relativa all’anno, presentata il 16 ottobre dal presidente Fabrizio D’Ascenzo. Restano da definire ancora 29.000 casi in istruttoria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Santarcangelo ricorda le Vittime degli incidenti sul lavoro - Si è svolta nella mattina di lunedì 14 ottobre nel parco antistante la stazione FS di Santarcangelo la cerimonia in ricordo delle Vittime degli incidenti sul lavoro, promossa da L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL). Come per lo scorso anno, il luogo è... (Riminitoday.it)

Lavoro - Inail : in 2023 incidenti mortali in calo (-9 - 5%) - 147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono, al momento, 550 (il 48% delle denunce), di cui oltre la metà (52,2%) ‘fuori dall’azienda’”. . Nel dettaglio, gli infortuni denunciati sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1. (Lapresse.it)

Lissone - l’appello degli invalidi : “Mai più questo strazio”. In città la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - La consegna dei distintivi d’onore Sono stati anche consegnati i Brevetti e i Distintivi d’Onore agli Invalidi del lavoro, un momento significativo che ha sottolineato l’importanza del riconoscimento e della dignità per coloro che hanno subìto gravi infortuni. A Lissone il programma ha preso avvio con la messa nella Chiesa SS. (Ilgiorno.it)