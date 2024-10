Guerra in Ucraina, Zelensky accusa Kim Jong un: “La Corea del Nord invia armi e soldati per sostenere lo sforzo bellico di Putin” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Davanti alla Guerra in Ucraina che si complica sempre più, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha puntato il dito contro la Corea del Nord di Kim Jong un accusandola di aver inviato non soltanto armi, ma anche soldati in sostegno dello sforzo bellico della Russia in Ucraina. “Assistiamo ad un’alleanza crescente tra la Russia e regimi come la Corea del Nord”, ha dichiarato Zelensky in un discorso televisivo trasmesso ieri sera. “Non si tratta più solo di trasferire armi. Si tratta effettivamente di trasferire soldati dalla Corea del Nord alle forze militari di occupazione”. Secondo il capo dello Stato Ucraino, Kiev e i suoi alleati devono adattare la loro risposta all’evolvere delle alleanze della Russia: a questo proposito, il leader ucraino ha ribadito il suo appello per un maggiore sostegno militare al fine di “prevenire una Guerra più ampia”. Lanotiziagiornale.it - Guerra in Ucraina, Zelensky accusa Kim Jong un: “La Corea del Nord invia armi e soldati per sostenere lo sforzo bellico di Putin” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Davanti allainche si complica sempre più, il presidente ucraino Volodymyrha puntato il dito contro ladeldi Kimunndola di averto non soltanto, ma anchein sostegno dellodella Russia in. “Assistiamo ad un’alleanza crescente tra la Russia e regimi come ladel”, ha dichiaratoin un discorso televisivo trasmesso ieri sera. “Non si tratta più solo di trasferire. Si tratta effettivamente di trasferiredalladelalle forze militari di occupazione”. Secondo il capo dello Stato Ucraino, Kiev e i suoi alleati devono adattare la loro risposta all’evolvere delle alleanze della Russia: a questo proposito, il leader ucraino ha ribadito il suo appello per un maggiore sostegno militare al fine di “prevenire unapiù ampia”.

