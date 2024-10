Guerra e rivolta (Uprising), se vi sentite orfani di Sh?gun, questo è il film che fa per voi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il period bellico di Netflix scritto da Park Chan-wook, dove il conflitto tra Giappone e Joseon fa da sfondo a un'amicizia degenerata in faida mortale, è un'opera che avrebbe meritato il grande schermo Wired.it - Guerra e rivolta (Uprising), se vi sentite orfani di Sh?gun, questo è il film che fa per voi Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il period bellico di Netflix scritto da Park Chan-wook, dove il conflitto tra Giappone e Joseon fa da sfondo a un'amicizia degenerata in faida mortale, è un'opera che avrebbe meritato il grande schermo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra e Rivolta su Netflix come finisce : spiegazione finale - Ora, nel dopoguerra, si ritrovano schierati su fronti opposti. Dopo di che, corre dal suo amico per capire se ci siano ancora speranze. Si tratta del film d’azione di guerra sudcoreano diretto da Kim Sang-man, scritto da Shin Cheol e Park Chan-wook. Jong-Ryeo e Cheon-Young si ritrovano di nuovo uno di fronte all’altro, ora come nemici. (Latuafonte.com)

Guerra e rivolta : trama - trailer - quando esce su Netflix - Si rinnova ancora una volta il connubio tra Netflix e la cultura sudcoreana che, particolarmente dopo i premi Oscar vinti da "Paradise", ha prodotto lungometraggi e serie di svariati generi cinematografici: nel caso di "Guerra e rivolta" (titolo originale: "Uprising") siamo nel dramma storico... (Today.it)

Guerra e rivolta : il trailer dell'epico film coreano sceneggiato da Park Chan-wook - Debutta l'11 ottobre in streaming si Netflix questo film d'azione e guerra ambientato all'epoca della dinastia Joseon e negli anni dell'invasione giapponese della Corea. Ecco trailer e trama di Guerra e rivolta. (Comingsoon.it)