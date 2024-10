Giovane accoltellato a Modena: è caccia all’aggressore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Modena, 14 ottobre – Giovane accoltellato in via Emilia Ovest a Modena, è caccia all’aggressore. Uno straniero originario presumibilmente del Nord Africa (non si conoscono l’esatta nazionalità e l’età precisa) è stato ferito al fianco da un altro Giovane, sempre straniero, tra le 9 e 9.30 del mattino. L’aggressore si è immediatamente allontanato, facendo perdere le tracce. Il ferito è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale, dove ha subito un intervento. Non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Da ricostruire il movente, non si esclude possa essere legato allo spaccio. Ilrestodelcarlino.it - Giovane accoltellato a Modena: è caccia all’aggressore Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre –in via Emilia Ovest a, è. Uno straniero originario presumibilmente del Nord Africa (non si conoscono l’esatta nazionalità e l’età precisa) è stato ferito al fianco da un altro, sempre straniero, tra le 9 e 9.30 del mattino. L’aggressore si è immediatamente allontanato, facendo perdere le tracce. Il ferito è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale, dove ha subito un intervento. Non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Da ricostruire il movente, non si esclude possa essere legato allo spaccio.

