Giornate Fai, Palazzo Nicotra è il secondo sito più visitato in Sicilia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con 1100 visitatori Palazzo Nicotra a Riposto è il secondo sito più visitato in Sicilia in occasione delle Giornate Fai d’Autunno. Splendida testimonianza di un periodo particolarmente felice per la città di Riposto, divenuta nell'ottocento uno dei porti naturali più ricchi e trafficati della Cataniatoday.it - Giornate Fai, Palazzo Nicotra è il secondo sito più visitato in Sicilia Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con 1100ria Riposto è ilpiùinin occasione delleFai d’Autunno. Splendida testimonianza di un periodo particolarmente felice per la città di Riposto, divenuta nell'ottocento uno dei porti naturali più ricchi e trafficati della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornate Fai d’Autunno con il botto. Tutti in coda per i tesori milanesi. Palazzo Cusani e la Rai superstar - Fra i siti "insoliti" più gettonati, con oltre duemila visitatori, c’è stato Palazzo Cusani, in via Brera, sede di rappresentanza della Nato a Milano e del Comando Militare Esercito Lombardia (che oltre agli affreschi ha una peculiarità, le tre palle di cannone incastonate nella facciata posteriore, scagliate dalle artiglierie di Radetzky durante le Cinque giornate di Milano), e la sede Rai di ... (Ilgiorno.it)

Giornate FAI d'Autunno 2024 : l'Irpinia riscopre la sua cultura al Palazzo Abbaziale di Loreto - Le Giornate FAI d'Autunno 2024 si sono concluse: anche quest'anno l'Irpinia dimostra di essere una terra ricca di luoghi di grande valore artistico e culturale, luoghi da riscoprire, amare e valorizzare. La tappa scelta per quest'occasione è il Palazzo Abbaziale di Loreto, situato nel comune di... (Avellinotoday.it)

Giornate Fai d’Autunno 2024 - dal palazzo dei Florio al castello di Farnetella : ecco i più insoliti e curiosi da vedere questo weekend – LA GUIDA - Dai balconi della Sala della Giunta si gode di una magnifica vista sulla Piazza del Municipio, sulla monumentale fontana del Nettuno, sulla Stazione marittima e il Vesuvio a dominare il panorama. Tra le aperture nelle grandi città un’attenzione particolare la merita, a Milano, sia Palazzo Melzi d’Eril, sede della Fondazione Cariplo, di origine settecentesca e rivisitato nell’Ottocento in chiave ... (Ilfattoquotidiano.it)