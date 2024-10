Giancarlo Magalli: “Quando mi hanno diagnosticato il linfoma non-Hodgkin mi hanno dato due mesi di vita”. Poi la rivelazione su Adriana Volpe (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Quando mi hanno diagnosticato un linfoma non-Hodgkin mi hanno dato due mesi di vita. Per fortuna con la chemio e con le altre cure sono riuscito a controllare la malattia”. È Giancarlo Magalli a spiegare i terribili momenti vissuti un paio di anni fa Quando ha dovuto vivere la terribile diagnosi del cancro. In una intervista al Corriere della Sera per l’uscita del suo libro di memorie Fantastici. Ricordi, amicizie, incontri (Sperling & Kupfer), lo storico conduttore Rai ha rievocato anche molti episodi piacevole della propria vita come Quando seguendo il padre, ispettore di produzione dei film italiani, lo portava sui set e lui incontrava grandi star di Hollywood: “Errol Flynn, almeno Quando era sobrio, mi teneva sulle ginocchia. Ilfattoquotidiano.it - Giancarlo Magalli: “Quando mi hanno diagnosticato il linfoma non-Hodgkin mi hanno dato due mesi di vita”. Poi la rivelazione su Adriana Volpe Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “miunnon-miduedi. Per fortuna con la chemio e con le altre cure sono riuscito a controllare la malattia”. Èa spiegare i terribili momenti vissuti un paio di anni faha dovuto vivere la terribile diagnosi del cancro. In una intervista al Corriere della Sera per l’uscita del suo libro di memorie Fantastici. Ricordi, amicizie, incontri (Sperling & Kupfer), lo storico conduttore Rai ha rievocato anche molti episodi piacevole della propriacomeseguendo il padre, ispettore di produzione dei film italiani, lo portava sui set e lui incontrava grandi star di Hollywood: “Errol Flynn, almenoera sobrio, mi teneva sulle ginocchia.

