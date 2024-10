Latuafonte.com - GF, bufera Franchi: tristi frasi su Mariavittoria. Shaila-Javier notte di fuoco

Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 11:56 am by Redazione Le ultime notizie del Grande Fratello vedono sempre protagonistiGatta eMartinez, ma non solo loro. A poche ore dall’inizio della nuova puntata, in onda lunedì 14 ottobre 2024, ecco che Tommasofinisce nella, per alcuni commenti fatti aMinghetti. La situazione al gieffino sembra sfuggita di mano. Infatti, le sue affermazioni lasciano davvero perplessi, proprio nel momento in cui si trova al televoto a eliminazione definitiva. In queste ore, molti telespettatori stanno attaccando Tommaso, mentre(chiamata ai fan Mavi) lo stronca. Intanto, nellaqualcosa si è smosso tra, a quanto pare.