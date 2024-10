Francia-Belgio, le formazioni ufficiali: Thuram ancora fuori! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Francia-Belgio è in programma per le ore 20:45 al King Baudouin Stadium di Bruxelles. Il match è valevole per il gruppo A2 della Lega A della UEFA Nations League. Occhi su Thuram. RITROVA LA TITOLARITÀ – Serata di UEFA Nations League, con la quarta partita delle varie leghe che andranno poi a chiudere la sosta per le nazionali. C’è dell’Inter questa sera in campo a Bruxelles. La curiosità, chiaramente, è tutta su Marcus Thuram, autentico mattatore dell’inizio di stagione a tinte nerazzurre. Il francese non sarà titolare, dopo essere rimasto novanta minuti in panchina nel primo match di questo ottobre contro Israele a Budapest. Di seguito le formazioni ufficiali della partita. Inter-news.it - Francia-Belgio, le formazioni ufficiali: Thuram ancora fuori! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è in programma per le ore 20:45 al King Baudouin Stadium di Bruxelles. Il match è valevole per il gruppo A2 della Lega A della UEFA Nations League. Occhi su. RITROVA LA TITOLARITÀ – Serata di UEFA Nations League, con la quarta partita delle varie leghe che andranno poi a chiudere la sosta per le nazionali. C’è dell’Inter questa sera in campo a Bruxelles. La curiosità, chiaramente, è tutta su Marcus, autentico mattatore dell’inizio di stagione a tinte nerazzurre. Il francese non sarà titolare, dopo essere rimasto novanta minuti in panchina nel primo match di questo ottobre contro Israele a Budapest. Di seguito ledella partita.

