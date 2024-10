Francesca precipita per 200 metri e muore sotto gli occhi del fratello (Di lunedì 14 ottobre 2024) Francesca precipita per 200 metri e muore sotto gli occhi del fratello – È precipitata nel vuoto davanti agli occhi del fratello Francesca Rossi, 45enne nel pomeriggio di ieri, domenica 13 ottobre 2024. La donna si trovava sulla vetta del Monte Legnone a Colico (Lecco) per un’escursione in montagna. ( dopo le foto) Leggi anche: In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida Leggi anche: Musica sotto choc, il famoso muore a soli 38 anni Francesca Rossi precipita per 200 metri e muore sotto gli occhi del fratello Domenica pomeriggio la 45enne Francesca Rossi ha perso la vita a causa di una caduta avvenuta intorno ai 2.200 metri di quota. Tvzap.it - Francesca precipita per 200 metri e muore sotto gli occhi del fratello Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)per 200glidel– Èta nel vuoto davanti aglidelRossi, 45enne nel pomeriggio di ieri, domenica 13 ottobre 2024. La donna si trovava sulla vetta del Monte Legnone a Colico (Lecco) per un’escursione in montagna. ( dopo le foto) Leggi anche: In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida Leggi anche: Musicachoc, il famosoa soli 38 anniRossiper 200glidelDomenica pomeriggio la 45enneRossi ha perso la vita a causa di una caduta avvenuta intorno ai 2.200di quota.

Precipita per 200 metri durante un’escursione in Valtellina : Francesca Rossi muore davanti agli occhi del fratello - È precipitata nel vuoto per 200 metri Francesca Rossi, 45enne nel pomeriggio di oggi domenica 13 ottobre si trovava sulla vetta del Monte Legnone a Colico (Lecco) per un'escursione in montagna. A chiamare i soccorsi è stato il fratello, ora sotto shock.Continua a leggere . (Fanpage.it)

