Curiosità. Una porta rimasta ancora inviolata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al termine delle prime 7 giornate di campionato l’Empoli è una delle 8 squadre di A, che non ha mai perso in casa, ma gli azzurri hanno un primato singolare. Avendo collezionato 3 pari a reti bianche di fila al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro Monza, Juventus e Fiorentina, sono infatti gli unici a non aver ancora mai segnato e subito una rete di fronte al proprio pubblico. La porta azzurra è inviolata in casa da 315 minuti, considerando anche la ripresa dell’ultima partita dello scorso campionato contro la Roma con l’algerino Aouar che al momento è l’ultimo ad essere riuscito a segnare al Castellani-Computer Gross Arena. I 3 pareggi non sono invece un record perché il Bologna ha fatto meglio con 4 in altrettante partite interne. Sport.quotidiano.net - Curiosità. Una porta rimasta ancora inviolata Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al termine delle prime 7 giornate di campionato l’Empoli è una delle 8 squadre di A, che non ha mai perso in casa, ma gli azzurri hanno un primato singolare. Avendo collezionato 3 pari a reti bianche di fila al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro Monza, Juventus e Fiorentina, sono infatti gli unici a non avermai segnato e subito una rete di fronte al proprio pubblico. Laazzurra èin casa da 315 minuti, considerando anche la ripresa dell’ultima partita dello scorso campionato contro la Roma con l’algerino Aouar che al momento è l’ultimo ad essere riuscito a segnare al Castellani-Computer Gross Arena. I 3 pareggi non sono invece un record perché il Bologna ha fatto meglio con 4 in altrettante partite interne.

