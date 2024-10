Cultweb.it - Chi era Sergio Galeotti, compagno e grande amore di Giorgio Armani

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è stato un architetto e designer. Negli anni ’70 ebbe una relazione con ilstilistadi cui fu socio e principale sostenitore. Morì il 14 agosto del 1985 a Milano, per complicazioni legate all’AIDS.nasce a Pietrasanta, in provincia di Lucca, il 26 luglio 1945, sotto il segno del Leone. Frequenta il liceo artistico, poi, dopo la laurea in Architettura, all’università di Firenze, collabora con diversi studi italiani. Negli anni ’60, alla Capannina, in Versilia, incontra quello che diventerà il suo. È proprioa convincere Rea fondare l’azienda e a dar vita alla prima collezione. E per dar vita a tutto, convincea vendere il suo Maggiolino per aprire un ufficio e assumere due impiegati.