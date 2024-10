Tg24.sky.it - Centri per migranti in Albania, partita dall’Italia nave della Marina con il primo gruppo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Èunacon ildidestinati ai nuovidi accoglienza in. Isono saliti a bordoLibraMilitare che li porterà dall’altro lato dell’Adriatico. Sulle persone da trasferire, soccorse in mare, è stato fatto unscreening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: provenienza da Paesi sicuri, maschi, non vulnerabili. È il ministero dell'Interno a curare l'iniziativa e proprio nei giorni scorsi il ministro Piantedosi aveva annunciato l'avviosperimentazione. La scorsa settimana sono diventati operativi idi Schengjin e Gjiader che dovranno accogliere itrasferiti.