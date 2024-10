Calcio: Pogba "Marzo è domani, primo obiettivo è rimettermi in forma" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il centrocampista della Juventus: "E' come se mi fosse stata data un'altra chance" PARIGI (FRANCIA) - Paul Pogba in versione attore. Il 31enne centrocampista della Francia e della Juventus è stato protagonista questo pomeriggio, sugli spalti del Parco dei Principi per la presentazione del film 'Quat Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Pogba "Marzo è domani, primo obiettivo è rimettermi in forma" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il centrocampista della Juventus: "E' come se mi fosse stata data un'altra chance" PARIGI (FRANCIA) - Paulin versione attore. Il 31enne centrocampista della Francia e della Juventus è stato protagonista questo pomeriggio, sugli spalti del Parco dei Principi per la presentazione del film 'Quat

Pogba - spunta una nuova destinazione per il centrocampista francese. Potrebbe finire in quella squadra - Pogba, il francese ha ricevuto una clamorosa offerta dalla Russia: il centrocampista ha già deciso il suo futuro Sarà addio tra la Juventus e Paul Pogba. Il francese avrebbe ricevuto nelle scorse settimane un’offerta concreta da parte del Broke Boys FC, un club russo che milita nella Media Football League. (Calcionews24.com)

Juventus - Pogba torna PRIMA ma NON in bianconero : la SITUAZIONE del centrocampista francese - Come racconta La Gazzetta dello Sport, al francese è stata infatti ridotta la pena per il caso antidoping, ma potrebbe non bastare. Il centrocampista francese tornerebbe prima a giocare, […]. Ci sono novità importanti circa il rientro in campo di Paul Pogba, centrocampista attualmente alla Juventus Nemmeno una riduzione della squalifica aiuterà a vedere Pogba alla Juventus. (Calcionews24.com)

Pogba - SQUALIFICA RIDOTTA. Ecco QUANDO TORNERA’ il centrocampista della Juve - Dal prossimo marzo, invece, sarà di […]. Pogba Juve, SQUALIFICA RIDOTTA a 18 mesi! Il centrocampista può TORNARE ad inizio 2025: ecco quando. Tutti i DETTAGLI e gli aggiornamenti Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la squalifica per doping di Paul Pogba sarebbe stata ridotta a 18 mesi. Se confermato, il centrocampista ancora sotto contratto con la Juventus potrà riprendere gli allenamenti ... (Calcionews24.com)