Calcio femminile Under 17 / Jesina Aurora – Ancona Women 3-0

Per le ragazze allenate da Luca Socionovo le reti portano la firma di Bartocci, Crognaletti e Arapaj. Prossimo turno sabato 26 ottobre ad Ascoli JESI, 14 ottobre 2024 – Debutto per l'Under 17 della Jesina Aurora femminile che al Cardinaletti ha rifilato un netto 3-0 alle pari età della Ancona Women. Per le ragazze allenate da Luca Socionovo le reti portano la firma di Bartocci, Crognaletti e Arapaj. Fai clic qui per vedere lo slideshow. La Jesina, come l'Ancona, fa parte del Girone A composto anche dal Gualdo, Arzilla, Ascoli, Perugia e Recanatese e gioca le gare interne al Cardinaletti. Nel prossimo turno riposerà per poi ritornare in gioco sabato 26 ottobre con la tasferta di Ascoli. Jesina Aurora – Piersantelli, Borocci, Barboni, Mischianti, Giacche, Iacca. Arapaj, Bartocci, Crognaletti, Carloni, Liberati.

Calcio femminile C / Jesina Aurora - così non va : al Carotti vince il Riccione 0-2 - Le qualità e le potenzialità ci sono, ora ripartire è necessario JES, 13 ottobre 2024 – Duro k. Sicuramente il risultato non rispecchia l’andamento della gara e non da’ giustizia alle occasioni create dalle leoncelle, ma c’è un dato su cui bisogna lavorare molto oltre ai punti che, continuando con questa forza di volontà, prima o poi arriveranno: da 4 partite consecutive la Jesina Aurora non sta ... (Vallesina.tv)

Calcio Femminile / Inizia l’Under 17 per la Jesina Aurora : mister Luca Socionovo si presenta - Ci sono delle persone che lavorano con molta passione e soprattutto competenza per far funzionare tutto al meglio, come allenatore non mi posso lamentare perché mi viene dato tutto quello di cui ho bisogno per lavorare al meglio. La Jesina Aurora, campione in carica dell’interregionale Marche-Umbria, è stata infatti inserita nel Gruppo 8 e se la vedrà con altre sei squadre per l’unico posto ... (Vallesina.tv)

Calcio femminile C / Jesina Aurora - al Carotti arriva il Riccione : Dal Bon carica la squadra - Il numero uno Dal Bon fissa l’obiettivo: “Bene a Chieti, ora torniamo a vincere” JESI, 10 ottobre – Settimana intensa per la Jesina Aurora, che questa domenica in casa affronterà il Riccione, reduce dalla roboante vittoria per 5-1 nel recupero della terza giornata contro il Ravenna Women e che attualmente si trova a 5 punti, alla pari con le leoncelle ma con una gara in più. (Vallesina.tv)