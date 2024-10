Movieplayer.it - Beatles '64: il documentario prodotto da Martin Scorsese debutta su Disney+, ecco quando

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)'64, il nuovodel produttoree del regista David Tedesch sui Fab Four, sarà trasmesso in esclusiva su'64, il nuovodel produttoree del regista David Tedeschi sulla prima visita dei Fab Four in America, sarà trasmesso in esclusiva sua partire dal 29 novembre. Il film presenta filmati mai visti prima della band, compresi rari filmati girati dai documentaristi Albert e David Maysles e restaurati in 4K da Park Road Post in Nuova Zelanda. Le performance dal vivo del primo concerto americano deial Coliseum di Washington e le loro apparizioni su Ed Sullivan sono state rimescolate da WingNut Films e remixate da Giles. La musica e i filmati