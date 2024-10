Atp Stoccolma 2024: Berrettini si prende il derby con Darderi e accede al secondo turno (Di lunedì 14 ottobre 2024) È Matteo Berrettini il vincitore del derby italiano andato in scena nel torneo ATP 250 di Stoccolma 2024 e valevole per il primo turno. Il gigante romano, reduce dal secondo turno a Shanghai (sconfitto al set decisivo da Rune), ha sconfitto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4 6-3, rispettando il pronostico della vigilia e staccando il pass per gli ottavi di finale contro il mancino svizzero Dominic Stricker, entrato in gara in virtù del ranking protetto. Nonostante il primo ad ottenere un break sia stato Darderi, la vittoria non è quasi mai stata in discussione e per larghi tratti è stato Berrettini il miglior giocatore in campo, come evidenziato da un parziale di 6 giochi a 1 a cavallo tra primo e secondo set. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – IN AGGIORNAMENTO Atp Stoccolma 2024: Berrettini si prende il derby con Darderi e accede al secondo turno SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È Matteoil vincitore delitaliano andato in scena nel torneo ATP 250 die valevole per il primo. Il gigante romano, reduce dala Shanghai (sconfitto al set decisivo da Rune), ha sconfitto Lucianocon il punteggio di 6-4 6-3, rispettando il pronostico della vigilia e staccando il pass per gli ottavi di finale contro il mancino svizzero Dominic Stricker, entrato in gara in virtù del ranking protetto. Nonostante il primo ad ottenere un break sia stato, la vittoria non è quasi mai stata in discussione e per larghi tratti è statoil miglior giocatore in campo, come evidenziato da un parziale di 6 giochi a 1 a cavallo tra primo eset. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – IN AGGIORNAMENTO AtpsiilconalSportFace.

