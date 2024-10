Arriva “Don Matteo 14” con Raoul Bova: «Dovrò vedermela con una sorella» (Di lunedì 14 ottobre 2024) (askanews) – Torna una delle serie tv più amate, giunta alla sua edizione numero 14. Dal 17 ottobre, in prima serata su Rai1, Don Matteo (per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario) riparte con Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, già conosciuto nella scorsa stagione, il Maresciallo Cecchini-Nino Frassica, Natalina e tutti gli altri personaggi che ruotano attorno alla Caserma di Spoleto, proprio dove li avevamo lasciati: in attesa del doppio matrimonio, tra Anna e Marco e tra Nino ed Elisa. Ma Arriva subito un primo caso da risolvere a complicare le cose, che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia, nuovo personaggio. Amica.it - Arriva “Don Matteo 14” con Raoul Bova: «Dovrò vedermela con una sorella» Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (askanews) – Torna una delle serie tv più amate, giunta alla sua edizione numero 14. Dal 17 ottobre, in prima serata su Rai1, Don(per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario) riparte con Don Massimo, interpretato da, già conosciuto nella scorsa stagione, il Maresciallo Cecchini-Nino Frassica, Natalina e tutti gli altri personaggi che ruotano attorno alla Caserma di Spoleto, proprio dove li avevamo lasciati: in attesa del doppio matrimonio, tra Anna e Marco e tra Nino ed Elisa. Masubito un primo caso da risolvere a complicare le cose, che coinvolge lastra di Don Massimo, Giulia, nuovo personaggio.

