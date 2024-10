Ammazzare per 20 euro e poi dire: “Che ne sapevo io, sarà morto da solo”. Gli zombie sono tra noi ma va tutto bene (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora zombie e più sono giovani più sono efferati. Uno di 19 anni punta nella notte malsana di Rozzano un trentenne uscito dal suo turno di commesso in un supermercato, gli ruba due auricolari da 20 euro, lo accoltella e sparisce. Lo ritrovano alla stazione di Alessandria e confessa: “Che ne sapevo Ilgiornaleditalia.it - Ammazzare per 20 euro e poi dire: “Che ne sapevo io, sarà morto da solo”. Gli zombie sono tra noi ma va tutto bene Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancorae piùgiovani piùefferati. Uno di 19 anni punta nella notte malsana di Rozzano un trentenne uscito dal suo turno di commesso in un supermercato, gli ruba due auricolari da 20, lo accoltella e sparisce. Lo ritrovano alla stazione di Alessandria e confessa: “Che ne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Per i mezzi pesanti i target verdi europei sono irraggiungibili» - Il capo di Anita, Riccardo Morelli: «Elettrico e idrogeno non bastano e il loro impatto in termini di CO2 è sottostimato. I biocarburanti possono aiutare». Continua a leggere . (Laverita.info)

L'Unieuro Forlì non si accende e lascia l'intera posta alla Valtur Brindisi - coach Martino : "Atteggiamento nullo - sono sorpreso" - Al PalaPentassuglia prevale la fame di Brindisi. L'Unieuro Forlì non si accende e lascia i due punti ai pugliesi, uscendo sconfitta col punteggio di 82 a 63. "Sono dispiaciuto e arrabbiato per la prestazione della squadra - le parole di coach Antimo Martino -. Dispiace per i tifosi che sono... (Forlitoday.it)

“Ho prenotato un letto in un ostello a 16 euro e mi sono ritrovata in una tenda con 180 persone - ecco com’è andata” : il video è virale su TikTok - Le impressioni della ragazza? “The Tent Munich, 16€/notte (alta stagione), non è male, onestamente ci si può sopravvivere. . The Tent a Monaco è un ostello giovanile estivo che offre vari tipi di sistemazioni a partire da 10 euro. Molti i commenti al video virale: “In qualche modo mi sentirei più al sicuro qui che in un ostello da 8 persone, “Io sarei restato”, “Anch’io provato a dormirci ed è ... (Ilfattoquotidiano.it)