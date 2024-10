Almanacco | Lunedì 14 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre è il 288° giorno del calendario gregoriano, mancano 78 giorni alla fine dell’anno.santo del giorno: San Callistoproverbio di ottobreSe ottobre è piovarolo, è pure fungaroloaccadde oggi1912 – Mentre è in campagna elettorale a Milwaukee, l'ex presidente Firenzetoday.it - Almanacco | Lunedì 14 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)14è il 288°del calendario gregoriano, mancano 78 giorni alla fine dell’anno.del: San CallistodiSeè piovarolo, è pure fungarolo1912 – Mentre è in campagna elettorale a Milwaukee, l'ex presidente

Cosa fare oggi a Bologna : eventi di lunedì 14 ottobre 2024 - Sempre alle 20. Alle 22, al Bravo Caffè c’è Fabio Concato. 30, all’Auditorium Manzoni ospita il vincitore del Premio Busoni 2023 Arsenii Moon con il suo pianoforte. . 30, al PopUp cinema Arlecchino si guarda in anteprima il film documentario Abyss Clean Up. Alle 21. Alle 21, il Dehon porta sul palco Roberto Mercadini, che propone una lettura-narrazione da Melville: ’Moby Dick’. (Ilrestodelcarlino.it)

Oroscopo Branko oggi - lunedì 14 ottobre 2024 : le previsioni segno per segno - L’equilibrio interiore e lo spirito di avventura/rischio stanno battagliando dentro di voi, cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere dall’impulsività! LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Vergine Cari Vergine, l’energia è alle stelle nonostante il periodo “tempestoso”, non sprecatela in attività futili e trovate l’equilibrio giusto tra l’attività e il riposo visto che ... (Tpi.it)

Sport in tv oggi (lunedì 14 ottobre) : orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - 00) . Debutto abbordabile ma non scontato al WTA 250 di Osaka per Lucia Bronzetti contro la spagnola Cristina Bucsa, mentre Elisabetta Cocciaretto parte favorita con la francese Jessika Ponchet. 00 Tennis, WTA Ningbo: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis. (Oasport.it)