Al via la campagna di comunicazione sociale Sicurezza ambiente lavoro Tutte le strade portano in via Romana

Arezzo, 14 ottobre 2024 – "Tutte le strade portano in via Romana": con questo invito prende il via la campagna di comunicazione sociale promossa dalla Fondazione Arezzo Comunità e da Nuove Acque in collaborazione con Confesercenti Arezzo, Confcommercio province di Firenze e Arezzo, Confartigianato Arezzo e CNA Arezzo, pensata per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dei lavori di messa in Sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico che stanno interessando una delle arterie principali di Arezzo e al contempo di dare un segnale di vicinanza alle attività sociali e commerciali, molte delle quali di vicinato, che animano un quartiere importante che ha nel suo tessuto produttivo un forte elemento comunitario.

