Tennis | Sinner batte Djokovic e si aggiudica il titolo dello Shanghai Masters

Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Il numero 1 mondiale Jannik Sinner ha ottenuto oggi una vittoria per 7-6 (4), 6-3 su Xinhuak Djokovic, aggiudicandosi il titolo dell'ATP Shanghai Masters, negando al serbo la possibilita' di conquistare il suo 100esimo titolo a livello di tour. Entrambi i giocatori hanno dato prova di resistenza nel primo set, poiche' nessuno e' riuscito a rompere il servizio, ma Sinner ha dominato il tiebreak, assumendo rapidamente un vantaggio di 4-1 che lo ha portato alla vittoria. Il momento decisivo del secondo set e' arrivato nel quarto game, quando l'italiano ha guadagnato due break point sul 40-15. Sebbene Djokovic abbia salvato il primo con un ace, Sinner ha sfruttato la seconda opportunita' di convertire il suo break che ha posto le basi per il suo trionfo.

