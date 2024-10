Tank di Israele nella base Onu, il blitz all’alba contro i peacekeeper. L’Unifil: «Violazioni scioccanti». Netanyahu: «Se ne vadano» (Di domenica 13 ottobre 2024) Israele ha preso ancora una volta di mira postazioni di Unifil, la missione Onu di interposizione con Hezbollah già colpita nel corso degli ultimi giorni. nella giornata di domenica le forze israeliane avrebbero addirittura abbattuto il cancello principale di un sua base, dove i Tank avrebbero poi fatto irruzione. Per questo Unifil ha detto di aver richiesto spiegazioni all’esercito israeliano a proposito delle nuove «scioccanti Violazioni». «Questa mattina presto», ricostruisce Unifil in una nota, «le forze di peacekeeping dislocate presso una postazione a Ramyah hanno osservato tre plotoni di soldati dell’Idf attraversare la Linea Blu verso il Libano. Verso le 4.30 del mattino, mentre i peacekeeper erano nei rifugi, due carri armati Merkava dell’Idf hanno distrutto il cancello principale della posizione e vi sono entrati con la forza. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024)ha preso ancora una volta di mira postazioni di Unifil, la missione Onu di interposizione con Hezbollah già colpita nel corso degli ultimi giorni.giornata di domenica le forze israeliane avrebbero addirittura abbattuto il cancello principale di un sua, dove iavrebbero poi fatto irruzione. Per questo Unifil ha detto di aver richiesto spiegazioni all’esercito israeliano a proposito delle nuove «». «Questa mattina presto», ricostruisce Unifil in una nota, «le forze di peacekeeping dislocate presso una postazione a Ramyah hanno osservato tre plotoni di soldati dell’Idf attraversare la Linea Blu verso il Libano. Verso le 4.30 del mattino, mentre ierano nei rifugi, due carri armati Merkava dell’Idf hanno distrutto il cancello principale della posizione e vi sono entrati con la forza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tank di Israele nella base Onu - il blitz all’alba contro i peacekeeper. L’Unifil : «Violazioni scioccanti». Netanyahu : «Se ne vadano» - Per questo Unifil ha detto di aver richiesto spiegazioni all’esercito israeliano a proposito delle nuove «scioccanti violazioni». L’obiettivo «urgente» che Meloni ha ricordato a Netanyahu resta comunque quello di «lavorare a una de-escalation su base regionale, rinnovando la piena disponibilità dell’Italia, anche in qualità di Presidenza di turno del G7, a lavorare in questa direzione». (Open.online)

Unifil : "Due tank israeliani hanno fatto irruzione nella nostra postazione" - Sirene antimissile sono scattate durante la notte nel Nord di Israele. Recuperati migliaia di documenti sui piani di Hamas. (Ilgiornale.it)

Unifil : "Due tank israeliani hanno fatto irruzione nella nostra postazione" | La diretta - Sirene antimissile sono scattate durante la notte nel Nord di Israele. Recuperati migliaia di documenti sui piani di Hamas. (Ilgiornale.it)