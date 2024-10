Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega vince il duello contro Razgatlioglu nella Superpole Race a Estoril!

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Si può fare!“. È questo quanto pensato e detto daal termine delladi(Portogallo), penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di. L’emiliano è riuscito a far sua la prova “sprint” con grandissima determinazione e coraggio, riuscendo a superare in volata il leader del campionato, Toprak(BMW). Il turco ha guidato per larghi tratti di questa corsa, maè stato premiato per la sua caparbietà, facendo la differenza nelle battute conclusive, anche in termini di gestione delle gomme. Pertanto, il centauro italiano si è preso con le unghie e con i denti il quarto successo di questa stagione, tenendo ancora aperto il discorso iridato, pur considerando un distacco di 41 lunghezze in classifica generale da Toprak. A completare il podio è stato lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), distanziato di 4.