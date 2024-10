Spal, esame contro la matricola. A Campobasso per dare continuità (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono quasi 600 i chilometri che separano Ferrara da Campobasso, che la squadra di Dossena ha percorso col desiderio di dimostrare che a prescindere dalla prestazione tutt’altro che esaltante, il successo di Rimini non è arrivato per caso e che possiede le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista in campionato. Per fare il salto di qualità però bisogna trovare quella continuità che finora è mancata ai biancazzurri, che nelle prime otto giornate hanno letteralmente viaggiato sulle montagne russe. Se il Rimini prima di affrontare Antenucci e compagni era reduce da tre vittorie di fila, anche il Campobasso attraversa un momento positivo con quattro risultati utili consecutivi (due successi e due pareggi). Sport.quotidiano.net - Spal, esame contro la matricola. A Campobasso per dare continuità Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono quasi 600 i chilometri che separano Ferrara da, che la squadra di Dossena ha percorso col desiderio di dimostrare che a prescindere dalla prestazione tutt’altro che esaltante, il successo di Rimini non è arrivato per caso e che possiede le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista in campionato. Per fare il salto di qualità però bisogna trovare quellache finora è mancata ai biancazzurri, che nelle prime otto giornate hanno letteralmente viaggiato sulle montagne russe. Se il Rimini prima di affrontare Antenucci e compagni era reduce da tre vittorie di fila, anche ilattraversa un momento positivo con quattro risultati utili consecutivi (due successi e due pareggi).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campobasso-Spal oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - RISULTATI E CLASSIFICA The post Campobasso-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 appeared first on SportFace. . it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Sportface. La compagine molisana è reduce dall’ottimo pareggio a reti bianche ottenuto lo scorso lunedì contro la Ternana e adesso vuole confermare le belle ... (Sportface.it)

Spal - 'pranzo' a Campobasso. Dossena : "Rimini? Errori sì - ma ora serve serenità" - Di nuovo trasferta, ma stavolta con un umore diverso. La Spal va a Campobasso (domenica alle 12.30) forte del successo di Rimini ma anche consapevole di non aver cancellato i problemi. Anzi. Le critiche giunte dopo il secondo tempo in terra romagnola hanno fatto riflettere mister Dossena... (Ferraratoday.it)

Verso la trasferta di Campobasso - il programma degli allenamenti della Spal - Dopo il weekend libero concesso da mister Dossena, a seguito dell'importante vittoria nel derby contro il Rimini, i biancazzurri torneranno in campo lunedì 7 per la ripresa degli allenamenti, in modo da preparare la trasferta di Campobasso. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Il... (Today.it)