Sinner-Djokovic, la diretta live della finale dell'ATP Shanghai: Jannik a caccia del settimo titolo del 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) La diretta di Sinner-Djokovic oggi al Masters di Shanghai: la cronaca della partita e gli aggiornamenti live.

La finale Sinner-Djokovic vale molto più di una finale - Tutti col fiato sospeso, ma Nole non è uno che si arrende e ha poi chiuso la partita 7-6. Dove vedere Jannik Sinner vs Novak Djokovic oggi (e subito) al Masters 1000 di Shanghai in streaming La finalissima dell'ATP di Shanghai tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma oggi 13 ottobre alle 10.

Sinner-Djokovic non si gioca da 9 mesi. Precedenti leggermente favorevoli al serbo - ma gli ultimi due… - L'azzurro e il serbo si ritrovano dopo 9 mesi, ricordando la semifinale degli Australian Open di quest'anno in cui Sinner riuscì nell'impresa, cioè quella di battere Nole nel penultimo atto dello Slam a Melbourne, cosa che non era mai riuscita a nessuno in precedenza. Jannik Sinner 6-3, 6-3 2023 – Davis Cup, SF: Jannik Sinner b.

Repliche Sinner-Djokovic : orari e quando vederle finale Masters 1000 Shanghai 2024 - 00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go e NOW. 30, tuttavia per chi non potrà seguirlo in diretta, Sky proporrà delle repliche. Il campione azzurro vuole scrivere il suo nome sul terzo torneo 1000 stagionale dopo le due vittorie, sempre sul cemento, a Miami e ...