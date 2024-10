Bergamonews.it - Scivola da una scala a pioli, batte la testa e muore. Barbata piange Pasquale Dognini

(Di domenica 13 ottobre 2024). La sua vita è stata tutta dedicata al lavoro come muratore. Un lavoro che era anche passione. Così, nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, verso le 15, come faceva sempre, 68 anni ha lasciato la sua abitazione di via Castello per raggiungere la vicina azienda agricola "Società agricola Taverna" gestita da alcuni amici.era solito fare un giretto nell"azienda e nel caso dare una mano. Sabato pomeriggio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe salito per salutare un operaio dell'azienda che stava predisponendo dei sacchi in cima ad una delle due pareti che formano la trincea di cemento, dove di solito si mette il trinciato per alimentare i bovini. La trincea era vuota.