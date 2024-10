Satriano e Carboni, che sfortuna: per entrambi stagione finita. Cosa cambia per l'Inter (Di domenica 13 ottobre 2024) stagione maledetta per Martin Satriano e Valentin Carboni: i due giovani prodotti delle giovanili dell'Inter si sono trasferiti in Ligue 1 nella scorsa sessione di calciomercato, ma per entrambi ci Ilnerazzurro.it - Satriano e Carboni, che sfortuna: per entrambi stagione finita. Cosa cambia per l'Inter Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di domenica 13 ottobre 2024)maledetta per Martine Valentin: i due giovani prodotti delle giovanili dell'si sono trasferiti in Ligue 1 nella scorsa sessione di calciomercato, ma perci

Inter - Satriano vuole il Marsiglia : no al Brest - può raggiungere Carboni. Ecco quanto guadagnano i nerazzurri - Di nuovo Francia: Martin Satriano si appresta a lasciare ancora l`Inter, forse stavolta definitivamente. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti... (Calciomercato.com)

Calciomercato LIVE : Milan su Silvano Vos - Mandela Keita per il Napoli. Inter - Satriano vuole raggiungere Carboni da De Zerbi|Calciomercato - 2024-08-19 14:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM. 40 – Il Como cerca un terzino destro: in alternativa all’olandese Kevin Diks (classe 1996 ex Fiorentina) del FC Copenhagen, si valutano Mattia De Sciglio (classe 1992, cercato anche dal Monza) della Juventus, Filippo Terracciano (classe 2003 ex Verona) del Milan e lo spagnolo Sergi Roberto ... (Justcalcio.com)