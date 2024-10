Sampdoria, Guardiola e il regalo di Fazio: il VIDEO del dono tutto blucerchiato (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tecnico del Manchester City è stato omaggiato dal presentatore Fabio Fazio: ecco il VIDEO Durante il programma televisivo Che tempo che fa su Discovery, Pep Guardiola è stato ospite da Fabio Fazio. Dopo una lunga e interessante chiacchierata, il conduttore televisivo ha fatto una sorpresa all’allenatore. Fazio, grande tifoso della Sampdoria, ha regalato al Calcionews24.com - Sampdoria, Guardiola e il regalo di Fazio: il VIDEO del dono tutto blucerchiato Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tecnico del Manchester City è stato omaggiato dal presentatore Fabio: ecco ilDurante il programma televisivo Che tempo che fa su Discovery, Pepè stato ospite da Fabio. Dopo una lunga e interessante chiacchierata, il conduttore televisivo ha fatto una sorpresa all’allenatore., grande tifoso della, ha regalato al

Guardiola lancia la proposta in diretta a Baggio da Fazio : “In Italia solo con lui come assistente” - Pep Guardiola è stato intervistato da Fabio Fazio in diretta a 'Che Tempo Che Fa' su NOVE con Roberto Baggio in collegamento. L'allenatore del Manchester City ha lanciato la proposta: "In Italia verrei solo con Baggio come assistente".Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE – Pep Guardiola a ‘Che Tempo Che Fa’ : il tecnico ospite di Fazio (DIRETTA) - PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 The post LIVE – Pep Guardiola a ‘Che Tempo Che Fa’: il tecnico ospite di Fazio (DIRETTA) appeared first on SportFace. Seguiamo insieme i racconti e le parole di uno degli allenatori più importanti della storia del calcio. Grande curiosità per l’allenatore catalano del Manchester City che si soffermerà sui suoi successi sulla panchina ... (Sportface.it)

‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove - da Guardiola a Ghali : ecco gli ospiti di Fazio - (Adnkronos) – Nuovo appuntamento con 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, questa sera,… L'articolo ‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove, da Guardiola a Ghali: ecco gli ospiti di Fazio proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)