Romagna Rfc debutto in A Primo impegno in trasferta

(Di domenica 13 ottobre 2024) Inizia con unail campionato delRfc, che, oggi, alle 14.30, incontrerà il Napoli Rugby nella gara che segna il ritorno in serie A dei ‘galletti’. Nuova categoria, nuovo girone, nuove avversarie: le incognite non mancano per la squadra con base a Cesena, che vuole ripartire da dove aveva lasciato la scorsa stagione, dopo un’estate in cui il gruppo ha lavorato bene per prepararsi al salto di categoria, come sottolinea il tecnico Anthony Askew. "Ho ritrovato i ragazzi in una buona condizione e con un atteggiamento positivo – ha detto –. Sono entusiasti per questa nuova sfida e hanno lavorato duramente".