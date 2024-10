RISULTATI: MWF Back To Business 12.10.2024 (Difeso Titolo BWT/Megastars) (Di domenica 13 ottobre 2024) I RISULTATI dello Show andato in scena Sabato a Pero (MI): Titolo Assoluto BWT/MegastarsRed Scorpion batte Andres Diamond (c) e diventa Nuovo Campione!!! Gauntlet Match for Titoli di Coppia Milano WrestlingParty Time (Brain & Sigma) battono Brutal Strike (Brutus & Steven Strike) (c), Cannonball Jason & Ricky Eagle e Pasquale O’Malamente & Scandalo e diventano Nuovi Campioni!!!, Ordine di eliminazioni:-Party Time battono Malamente & Scandalo;-Party Time battono Jason & Eagle;-Party Time battono Brutal Strike; RSWP Invictus TitleAlberto Borghi (c) batte Sid Scala e mantiene il Titolo Six Man Qualifyng Match for Number 30 Rissa RealeGabriel Grip batte Conte McStevenson, Mariosoft, Guido Buriani, Steve McKee e Jacob w/Calipso e si guadagna il Numero #30 della Rissa Campione Italiano Milano WrestlingMatt Disaster (c) batte Sam Della Valle ... Zonawrestling.net - RISULTATI: MWF Back To Business 12.10.2024 (Difeso Titolo BWT/Megastars) Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Idello Show andato in scena Sabato a Pero (MI):Assoluto BWT/Red Scorpion batte Andres Diamond (c) e diventa Nuovo Campione!!! Gauntlet Match for Titoli di Coppia Milano WrestlingParty Time (Brain & Sigma) battono Brutal Strike (Brutus & Steven Strike) (c), Cannonball Jason & Ricky Eagle e Pasquale O’Malamente & Scandalo e diventano Nuovi Campioni!!!, Ordine di eliminazioni:-Party Time battono Malamente & Scandalo;-Party Time battono Jason & Eagle;-Party Time battono Brutal Strike; RSWP Invictus TitleAlberto Borghi (c) batte Sid Scala e mantiene ilSix Man Qualifyng Match for Number 30 Rissa RealeGabriel Grip batte Conte McStevenson, Mariosoft, Guido Buriani, Steve McKee e Jacob w/Calipso e si guadagna il Numero #30 della Rissa Campione Italiano Milano WrestlingMatt Disaster (c) batte Sam Della Valle ...

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Douglas Costa: "Confidai ad Alex Sandro che mi voleva l'Inter. Un minuto dopo mi chiamò Paratici. Ecco come evitavo i contrasti con Chiellini..." - Nella sua intervista concessa a Sportweek, l'ex ala della Juventus Douglas Costa ha parlato anche di alcuni suoi ex compagni in bianconero. Le sue parole: . Su Andrea Barzagli: "Il ... (tuttojuve.com)

Olimpia Milano-Paris Basketball 79-74, l'Armani si salva all'esordio in casa con LeDay e Shields in volata - BASKET, EUROLEGA - L'EA7 Emporio Armani Milano celebra il primo successo stagionale in Coppa piegando il Paris Basketball per 79-74 in rimonta e in volata. Deci ... (eurosport.it)

Microsoft 365: oggi, il back up dati è fondamentale - Per una maggiore resilienza ad attacchi e minacce cyber le aziende a ricorrono sempre più spesso al backup dati di Microsoft 365 ... (toptrade.it)