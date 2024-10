Iltempo.it - Niente assassini mirati o siti nucleari: la risposta all'Iran è tutta pronta

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Israele avrebbe deciso di colpire le infrastrutture militari ed energeticheiane, inall'attacco missilistico del primo ottobre, mentre non ci sono indicazioni che tra gli obiettivi ci saranno io che condurrà. A rivelarlo è l'emittente Nbc, che cita funzionari americani, secondo cui Israele non avrebbe invece ancora preso una decisione definitiva su quando agire. Le stesse fonti fanno sapere di non avere informazioni che indichino che laarriverà oggi, ma, precisando che Israele non condivide con gli Usa la possibile tempistica, non escludono che lapossa arrivare anche durante la festività dello Yom Kippur, che si conclude nelle prossime ore. Nel frattempo il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd J.