l'ex Inter M'Vila: «Ho sofferto di depressione a lungo, ecco la mia storia»

Le parole di Yan M'Vila, ex calciatore dell'Inter e ora al Caen, che ha raccontato la storia della sua depressione Ai microfoni di Ouest-France, l'ex giocatore dell'Inter ora in forza al Caen Yann M'Vila, ha raccontato il suo rapporto personale con la depressione. ecco le sue parole: PAROLE- «Quando ho firmato il mio primo contratto da professionista, ho

L’ex Inter M’Vila : “Ho sofferto di depressione - i soldi non mi sono serviti a niente” - Ci ha salvato e le devo tutto. . Yann M’Vila, ex giocatore anche dell’Inter, ha deciso di fare ritorno in Francia, a Caen, quattro anni dopo aver lasciato Saint-Etienne. Non c’è più bisogno di avere paura e ho potuto continuare”. E’ così che ho imparato anche ad essere di supporto agli altri. Il trasferimento ai Verdi ha giovato alla sua salute mentale, con la partita contro il Metz decisiva: ... (Sportface.it)