Ilgiorno.it - "La nuova viabilità non funziona" . Residenti in strada per protestare

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Troppe code a Baranzate. Lanon". A spiegarlo e a scendere insono icon la lista civica Insieme per Baranzate. Il traffico intenso nei giorni infrasettimanali, specie nelle ora di punta, sembra essere aumentato a seguito degli ultimi lavori, più precisamente da quando via Aquileia è stata resa a senso unico. "Le nostre proteste continuano, siamo esasperati dal traffico intenso su via Milano, Aquileia e dintorni. Visto che non riceviamo risposte adeguate dall’amministrazione comunale, ci stiamo confrontando su possibili soluzioni che possano almeno alleggerire la situazione". L’incrocio al centro delle polemiche è quello tra via Milano, via Aquileia e via Trieste, che da sempre è stato un punto delicato della circolazione automobilistica.