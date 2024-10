Secoloditalia.it - La nuova Europa della Cultura? Incomincia dal ritorno ad Atene dei marmi del Partenone

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’è modernissima e antica al tempo stesso. Non Occidente, ma; non Ue, ma; non atlantismo globalista, ma. Lo stesso nome di per sé è un richiamo alla nostra storia (ometastoria), poiché è quellomitica principessa, figlia di Agenore, re di Tiro, che Zeus, celatosi sotto le sembianze di un bianco toro, portò con sé a Creta dalle coste del Libano. Non si può, dunque, parlare dise si prescinde dalla Grecia (che pur nel recente triste passato di qualche anno fa è stata vittima di un’Unione europea aguzzina e accecata dalle politiche del rigore finanziario). Ed è dallagreca – insieme a quella romana – che occorre riprendere il filo di unavisione mediterranea ed europea, che fondi la propria attualità in quella ricchissima koinéle che ha le proprie radici proprio nell’universalità del Mito eTradizione.