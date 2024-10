Italia-Israele (Uefa Nations League A, 14-10-2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 13 ottobre 2024) Primi rimpianti per l’Italia in Nations League, con gli azzurri che si sono lasciati scappare una comoda occasione di continuare la corsa di vertice nel gruppo 2 della Lega A prima andando in vantaggio di due gol in meno di mezz’ora contro il Belgio e poi lasciandosi agguantare sul 2-2 dai Diavoli Rossi complice l’espulsione InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Italia-Israele (Uefa Nations League A, 14-10-2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Primi rimpianti per l’in, con gli azzurri che si sono lasciati scappare una comoda occasione di continuare la corsa di vertice nel gruppo 2 della Lega A prima andando in vantaggio di due gol in meno di mezz’ora contro il Belgio e poi lasciandosi agguantare sul 2-2 dai Diavoli Rossi complice l’espulsione InfoBetting: Scommesse Sportive e

Finlandia-Inghilterra (Uefa Nations League B - 13-10-2024 ore 18 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Ancora out Kane - Che l’Inghilterra nella sfida contro la Grecia a Wembley potesse incontrare delle difficoltà era stato messo in preventivo, ma nessuno si aspettava che gli uomini di Carlsey potessero perdere 2-1 davanti ai propri tifosi, piegati da una doppietta di Paulidis con l’attaccante ellenico capace di segnare la rete decisiva al 94? subito dopo che Bellingham […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)

Armenia-Macedonia del Nord (Uefa Nations League C - 13-10-2024 ore 18 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - I Risovi vengono dalla netta vittoria in Lettonia, altra prestazione di buon livello senza particolari problemi contro un avversario dimostratosi più debole del previsto. Sono 7 i punti fatti sinora, senza il pareggio nelle Far Oer il primo posto poteva già […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Nations League LIVE : Slovenia di misura - Inghilterra in campo alle 18 - poi Austria-Norvegia e Grecia-Irlanda - Nella domenica senza Serie A è la Nations League a prendersi la scena con la quarta giornata, che si è aperta alle 15 con il successo della... (Calciomercato.com)