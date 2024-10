Il Carpi atteso sul campo della Pianese. I biancorossi sono in cerca di conferme (Di domenica 13 ottobre 2024) La trasferta delle possibili conferme porta oggi (17,30) il Carpi sulle alture di Piancastagnaio, 772 metri sul livello del mare e 4mila abitanti ai margini sud della Toscana, per sfidare la Pianese, piccolo miracolo calcistico contro cui la squadra di Serpini cerca per la prima volta in stagione di infilare due vittorie di fila. Uno scontro diretto (toscani a -1) che arriva dopo il successo sul Pontedera. "Sarebbe bello dare continuità – spiega il tecnico – ma giocando come col Pontedera sarà difficile ripetere i tre punti. La Pianese in casa parte forte, se le gare finissero al 45’ avrebbe 17 punti. Corre molto, è organizzata e con idee, servirà il miglior Carpi. Dovremo essere aggressivi e prenderli altissimi per non farli respirare". Il tecnico, Cortesi a parte è al completo. "Non giocherà la stessa squadra di domenica scorsa – spiega – e mi aspetto che cominciamo forte da subito. Ilrestodelcarlino.it - Il Carpi atteso sul campo della Pianese. I biancorossi sono in cerca di conferme Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La trasferta delle possibiliporta oggi (17,30) ilsulle alture di Piancastagnaio, 772 metri sul livello del mare e 4mila abitanti ai margini sudToscana, per sfidare la, piccolo miracolo calcistico contro cui la squadra di Serpiniper la prima volta in stagione di infilare due vittorie di fila. Uno scontro diretto (toscani a -1) che arriva dopo il successo sul Pontedera. "Sarebbe bello dare continuità – spiega il tecnico – ma giocando come col Pontedera sarà difficile ripetere i tre punti. Lain casa parte forte, se le gare finissero al 45’ avrebbe 17 punti. Corre molto, è organizzata e con idee, servirà il miglior. Dovremo essere aggressivi e prenderli altissimi per non farli respirare". Il tecnico, Cortesi a parte è al completo. "Non giocherà la stessa squadra di domenica scorsa – spiega – e mi aspetto che cominciamo forte da subito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C | Carpi a caccia del bis in casa della Pianese - Trasferta inedita per il Carpi, mai in passato a sfidare i toscani della Pianese. In Toscana (si inizia alle 17.30) i biancorossi vanno a caccia del primo blitz in trasferta della stagione, che significherebbe pure il secondo "urrah" di fila, mai verificatosi dal ritorno in serie C. Impresa non... (Modenatoday.it)

Pianese : la carica del centrale Indragoli : "Carpi sfida difficile - serve continuità " - "Sono due ruoli che mi appartengono entrambi – ha chiuso il bianconero –, anche se il centrale ha delle letture diverse rispetto al braccetto di destra. Li ritengo due ruoli che mi si addicono. Sono molto contento di come il gruppo mi ha accolto, non ho avvertito affatto il salto tra i professionisti". (Sport.quotidiano.net)

Serie C - verso la trasferta con la Pianese. Carpi - attenzione all’ex Mignani. Ieri una meteora - oggi trascinatore - La gara con la Pianese sarà diretta da Giuseppe Rispoli di Locri (alla prima assoluta coi biancorossi), coadiuvato da Galieni di Ascoli e Antonicelli di Milano, quarto ufficiale Ancora di Roma 1. Era difficile ipotizzare che 3 anni dopo il figlio d’arte (il padre Michele, ex tecnico del Modena, ora guida il Cesena in B) sarebbe diventato un attaccante prima da grandi numeri in D e poi capace di ... (Sport.quotidiano.net)