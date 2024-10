Hamas pianificava attacco stile 11/9 (Di domenica 13 ottobre 2024) 7.00 Anni prima dell'assalto del 7 ottobre 2023,i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro israele che prevedevano anche l'abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. Secondo documenti del gruppo sequestrati dall'esercito israeliano di cui il Washington Post ha preso visione,Hamas intendeva attaccare utilizzando treni, navi coinvolgendo i suoi alleati Hezbollah e l'Iran per un assalto coordinato contro Israele da nord,sud ed est. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 7.00 Anni prima dell'assalto del 7 ottobre 2023,i leader diavevano pianificato un'ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro israele che prevedevano anche l'abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in11 settembre. Secondo documenti del gruppo sequestrati dall'esercito israeliano di cui il Washington Post ha preso visione,intendeva attaccare utilizzando treni, navi coinvolgendo i suoi alleati Hezbollah e l'Iran per un assalto coordinato contro Israele da nord,sud ed est.

