Fabio Caressa: “Barella e Dimarco tra i migliori giocatori italiani. Mondiale 2006 apice della mia carriera” (Di domenica 13 ottobre 2024) Intervistato da La Gazzetta dello Sport con un breve video a domande rapide, Fabio Caressa ha detto la sua su alcuni temi piuttosto interessanti. “Il Mondiale 2006 è stato il momento migliore della mia carriera con la semifinale e la finale – spiega – La semifinale con la Germania è anche una delle mie telecronache più belle, insieme a quella della finale dell’Europeo 2021 e un Borussia Dortmund-Liverpool di Europa League.” Alla domanda sui migliori cinque giocatori italiani di questo momento, c’è spazio anche per una battuta: “Di livello internazionale ci sono Barella, Dimarco e poi mi sa che sono finiti – scherza – Tonali è di quel livello, mi sta piacendo molto anche Retegui e nonostante qualche errore anche Donnarumma è ancora di alto livello.” E infine alla domanda sull’allenatore più sottovalutato Caressa non ha dubbi: “Quando ancora ‘c’era e allenava Carlo Mazzone. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Intervistato da La Gazzetta dello Sport con un breve video a domande rapide,ha detto la sua su alcuni temi piuttosto interessanti. “Ilè stato il momento miglioremiacon la semifinale e la finale – spiega – La semifinale con la Germania è anche una delle mie telecronache più belle, insieme a quellafinale dell’Europeo 2021 e un Borussia Dortmund-Liverpool di Europa League.” Alla domanda suicinquedi questo momento, c’è spazio anche per una battuta: “Di livello internazionale ci sonoe poi mi sa che sono finiti – scherza – Tonali è di quel livello, mi sta piacendo molto anche Retegui e nonostante qualche errore anche Donnarumma è ancora di alto livello.” E infine alla domanda sull’allenatore più sottovalutatonon ha dubbi: “Quando ancora ‘c’era e allenava Carlo Mazzone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi a Ballando con le Stelle : grande sorpresa dopo l’esibizione - Il noto giornalista sportivo e la conduttrice televisiva dopo l'ospitata hanno firmato il contratto per entrare a far parte del programma. (Golssip.it)

Benedetta Parodi e Fabio Caressa conquistano Milly Carlucci - che gli fa firmare il contratto per il prossimo anno - Il duo Benedetta Parodi e Fabio Caressa conquistano Milly Carlucci L'articolo Benedetta Parodi e Fabio Caressa conquistano Milly Carlucci, che gli fa firmare il contratto per il prossimo anno proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Benedetta Parodi ha avuto un ex marito prima di Fabio Caressa? - Appassionato di calcio, fin da quando era piccolo pratica tennis ed è già passato al livello agonistico. View this post on Instagram A post shared by Benedetta Parodi (@ziabene) Matrimonio Il matrimonio tra Benedetta Parodi e suo marito Fabio Caressa dura da un quarto di secolo! Il segreto di tanta longevità? Per entrambi è fondamentale affrontare ... (Donnapop.it)