Ilfattoquotidiano.it - Due libri: la Georgia e l’Ucraina post Unione Sovietica

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Innessuna istituzione lavorava meglio di quella dell’invidia e perciò, per non essere da meno degli altri, un genitore sovietico si sarebbe fatto in quattro e avrebbe accettato qualsiasi prezzo pur di ottenere la Desna-2, e allo scopo di far scoppiare d’invidia i vicini relativamente più poveri si sarebbe preso la briga di insegnare lui stesso al figlio a pedalare, e nulla appariva tanto pacchiano quanto la faccia sorridente del bambino a cavalcioni di una Desna-2 e, dal momento che anche l’U era una grande e malvagia pacchianeria, vi sareste imbattuti spesso in una simile smorfia – su mosaici,er e persino francobolli, ma l’homo sovieticus non ci faceva caso, anzi, non soltanto non ci faceva caso, ma avreste dovuto sentire le lodi sperticate con cui ricopriva gli ingegneri della Desna-2 e come benediceva le loro mani e la loro forza d’ingegno per aver previsto un ...