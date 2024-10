Due incidenti in poche ore: un'auto si ribalta in tangenziale e un'altra sfonda la vetrina di un negozio (Di domenica 13 ottobre 2024) Due incidenti stradali si sono verificati a Fuorigrotta a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Il primo in mattinata e precisamente a Leopardi dove due veicoli si sono scontrati danneggiando la vetrina di un negozio, oltre ai paletti dei marciapiedi e le auto in sosta sulla strada. Il Napolitoday.it - Due incidenti in poche ore: un'auto si ribalta in tangenziale e un'altra sfonda la vetrina di un negozio Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Duestradali si sono verificati a Fuorigrotta aore di distanza l'uno dall'altro. Il primo in mattinata e precisamente a Leopardi dove due veicoli si sono scontrati danneggiando ladi un, oltre ai paletti dei marciapiedi e leÂin sosta sulla strada. Il

