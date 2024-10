De Laurentiis scherza al matrimonio: “Confessa la tua fede juventina!” | VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente del Napoli punge simpaticamente lo sposo, un manager della Coca Cola, durante le nozze Notizie calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha officiato oggi il matrimonio di una coppia di amici in Brianza: Roberta Congiu e Andrea D’Agostino, manager di Coca Cola, azienda sponsor della società azzurra. Durante la cerimonia, De Laurentiis ha regalato momenti di grande ironia, prendendo in giro lo sposo sulla sua presunta fede calcistica. Un VIDEO pubblicato dall’edizione online del Corriere dello Sport mostra il presidente mentre, con tono scherzoso, mette nel mirino la “latente” juventinità di Andrea. Napolipiu.com - De Laurentiis scherza al matrimonio: “Confessa la tua fede juventina!” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente del Napoli punge simpaticamente lo sposo, un manager della Coca Cola, durante le nozze Notizie calcio Napoli. Aurelio De, presidente del Napoli, ha officiato oggi ildi una coppia di amici in Brianza: Roberta Congiu e Andrea D’Agostino, manager di Coca Cola, azienda sponsor della società azzurra. Durante la cerimonia, Deha regalato momenti di grande ironia, prendendo in giro lo sposo sulla sua presuntacalcistica. Unpubblicato dall’edizione online del Corriere dello Sport mostra il presidente mentre, con tono scherzoso, mette nel mirino la “latente” juventinità di Andrea.

