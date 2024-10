Daniele Rezza: «Quella notte sono uscito perché ero nervoso». Le cuffie strappate a Manuel Mastrapasqua, poi la coltellata fatale (Di domenica 13 ottobre 2024) Si resta senza parole davanti alla morte di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Rozzano, alle porte di Milano. Ad accoltellarlo a morte Leggo.it - Daniele Rezza: «Quella notte sono uscito perché ero nervoso». Le cuffie strappate a Manuel Mastrapasqua, poi la coltellata fatale Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si resta senza parole davanti alla morte di, il 31enne ucciso nellatra giovedì e venerdì a Rozzano, alle porte di Milano. Ad accoltellarlo a morte

Manuel Mastrapasqua - l'interrogatorio di Daniele Rezza : «Quella notte sono uscito perché ero nervoso». Il coltello nascosto nei pantaloni - Si resta senza parole davanti alla morte di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Rozzano, alle porte di Milano. Ad accoltellarlo a morte...

Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie da 10 euro : la folle notte del killer con la lama in pugno - Eppure. . . L'ultimo tassello va a posto nel pomeriggio di sabato, quando da un cestino a pochi passi da una pompa di benzina sbuca qualcosa. . Nulla di lussuoso, né di costoso, su Amazon sono in vendita a poco più di 10 euro. Sono delle "cuffione" blu elettrico wireless, con la marca impressa sul lato.

Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano - le sue ultime ore : il turno di notte - la borsa della spesa mancante e il portafoglio senza soldi - Leggi anche: Monferrato, Makka accoltella il padre a 19 anni: "L'ho fatto per salvare mia madre ma non riesco a perdonarmi" Mastrapasqua aveva con sé il portafoglio, privo di contanti, e un telefono trovato a terra, oltre a un ombrello; invece, era privo della busta della spesa con cui era uscito dal supermercato Carrefour di via Farini, dove lavorava e che aveva lasciato poco dopo mezzanotte ...